Областные соревнования по стрельбе из лука пройдут в Химках 11 января

Первый зимний этап Кубка Московской области по стрельбе из лука проведут в лицее № 10 городского округа Химки. Участие в соревнованиях примут мужчины и женщины с блочными и классическими луками.
Первый этап зимних соревнований проведут 11 и 12 января. Спортсменам будет необходимо выстрелить по 60 раз на дистанции 18 метров. Призеры и победители получат награды. Помимо этого, спортсмены смогут повысить свои спортивные разряды.
Принять участие в Кубке Московской области смогут лучники старше 14 лет, имеющие три разряда и выше.
Отметим, Федерация по стрельбе из лука Московской области — это спортивная организация, главная цель которой — популяризация спорта, здорового образа жизни и стрельбы из лука в частности.
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