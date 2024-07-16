Областные соревнования по скейтбордингу пройдут в Солнечногорске 27 июля

Соревнования по скейтбордингу «Сторона улиц» пройдут в Солнечногорске. Лучших райдеров определят на скейт-площадке в городском парке 27 июля.

Спортсмены будут состязаться как на общих заездах, так и в номинациях «Лучший трюк» и «Игра на выбывание», где участники повторяют трюки за ведущим.

«Мы принимаем любых желающих старше 16 лет. В основном заявляются ребята, которые имеют опыт катания. Несовершеннолетним нужно взять согласие родителей. Обязательно наличие шлема. На площадке на случай травм будет организована медицинская помощь», — рассказал организатор, основатель творческого объединения «Хип-хоп Сторона» Анатолий Гусаров.