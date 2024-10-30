Областные соревнования по рукопашному бою прошли в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Первый этап Кубка Московской областной Федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник» прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Солнечногорске. Муниципалитет представляли 65 юных спортсменов, из них 59 человек заняли призовые места.

От Солнечногорска в соревнованиях приняли участие воспитанники Детского дома творчества «Буревестник», спортивной школы № 2, спортивного клуба «Колизей» и «Поварово Легион». По итогам состязаний первые места завоевали 22 человека, вторые места — 19 человек, третьи места — 18 человек.

«Отдельная благодарность тренерам наших спортсменов. Благодаря вам ребята продемонстрировали настоящее мастерство и смогли взять достойное количество призовых мест, несмотря на столь юный возраст. Поздравляю победителей и желаю дальнейших успехов в спортивной деятельности», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Первый этап Кубка Московской областной Федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник» объединил 303 спортсмена из 27 спортивных клубов Калужской, Курской, Московской областей и Москвы.

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