Областные соревнования по мотокроссу проведут в Химках

В городском округе Химки пройдет главное событие спортивного мотосезона 2025 года. На трассе стадиона Старбеево проведут лично-командные соревнования по мотокроссу.

Родной округ представят гонщики из Дома юных техников «Интеграл». Они поборются за титул чемпиона с мотоциклистами со всей Московской области. Принять участие в турнире смогут как любители, так и профессионалы в возрасте от 10 до 25 лет.

Соревнования стартуют 26 июля в 10:00 на трассе по улице Ленина, вблизи дома № 1Г. Юные гонщики в классах мотоциклов 65 и 85 кубических сантиметров первыми выйдут на площадку, а затем выступят юниоры в классах — 125 кубических сантиметров.

Поболеть за гонщиков может каждый желающий. Вход — абсолютно свободный.

Отметим, что такие соревнования — отличная площадка для популяризации мотоциклетного спорта среди молодежи.