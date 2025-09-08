Областные соревнования по мотокроссу прошли в Ленинском округе

Первенство и финальный чемпионат Московской области, а также первенство Ленинского округа состоялось на трассе «Казачий дозор» в деревне Горки. За награды боролись 12 спортсменов из Ленинского округа.

Всего в соревнованиях приняли участие более 160 мотогонщиков в возрасте от пяти до 60 лет. Среди них был 14-летний спортсмен из Ленинского округа Никола Павлова, которому любовь к мотокроссу привили отец и дед. Под их руководством юноша уже семь лет тренируется в клубе «Юность».

Руководитель клуба Сергей Коротких отметил, что подготовка к гонкам — это огромный труд, требующий и постоянных тренировок спортсмена, и идеальной подготовки техники. «Мы гордимся, что наши воспитанники показывают высокие результаты на региональном уровне», — сказал Сергей Коротких.

Напомним, что детские соревнования по мотоциклетному спорту проводятся у Ленинском округе уже более 10 лет. В 2025 году они впервые прошли на официальном уровне под эгидой Министерства спорта России.