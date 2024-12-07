Областные соревнования по математике для школьников провели в Химках

Математическая неделя «Вершина» прошла в Московской области. Школьники Химок в ее рамках поучаствовали в соревнованиях по решению тематических задач.

На городском этапе конкурса состязались 10 команд из разных школ Химок. Его провели в школе № 14 с математическими классами.

Победителем стали ребята из «Химкинского лицея», призовые места заняли команды из гимназии № 9 и школы «Лига первых».

Теперь капитан команды «Химкинского лицея» выступит на областном уровне и представит на соревнованиях Химки. Состязания стартовали сегодня в корпоративном университете развития образования Московской области.

Все участники должны решить математические задачи, задачи на логику и проявить себя в квизе по математическим фактам, открытиям и истории этой науки.

Отметим, что муниципальный этап региональной математической недели «Вершина» прошел на 50 школьных площадках Подмосковья.

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