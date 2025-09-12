Областные соревнования по легкой атлетике прошли в Щелкове

Традиционные соревнования состоялись в рамках Специальной Олимпиады Московской области. Около 90 атлетов из Щелкова, Электростали, Мытищ, Егорьевска, Шатуры и других муниципалитетов собрались на стадионе «Спартак» имени Николая Озерова, чтобы побороться за медали.

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды соревновались в беге на дистанциях 100, 200, 400 метров, эстафете 4×100 метров, прыжках в длину с разбега, толкании ядра. Всех участников разделили на возрастные группы: 12-15 и 16-21 лет.

Специальная Олимпиада позволяет людям с ограниченными возможностями проявить себя в спорте, укрепить здоровье, развить социальные навыки и почувствовать себя полноправными членами общества. Участники не только состязаются за награды, но и имеют возможность поверить в свои силы, преодолеть себя и стать примером для других.