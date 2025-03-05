Областные соревнования по горнолыжному спорту прошли в Дмитрове

В Дмитровском округе состоялся традиционный турнир по горнолыжному спорту, собравший юных спортсменов из разных уголков региона. Соревнования прошли на базе горнолыжного клуба Леонида Тягачева и включали технические дисциплины — слалом и слалом-гигант.

В турнире приняли участие 150 юных горнолыжников в двух возрастных группах: 12-13 лет и 14-15 лет. Для воспитанников спортивной школы «Шуколово» это событие стало особенно успешным. В младшей возрастной категории Максим Журавлев завоевал золото, а Лиа-Вера Чернякова заняла почётное третье место, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

Отличные результаты спортсменов стали возможны благодаря профессионализму их наставников. Тренеры Надежда Викторовна Салтыкова и Екатерина Александровна Чижикова внесли огромный вклад в успех своих подопечных, помогая им раскрыть потенциал и достичь высоких результатов.

«Мы гордимся нашими талантливыми спортсменами. Их достижения — результат упорного труда, дисциплины и любви к спорту. Мы и в дальнейшем будем создавать для них все необходимые условия, чтобы они могли достигать новых высот и прославлять Дмитровский округ на различных соревнованиях», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Турнир «На призы Губернатора Московской области» не только выявил сильнейших спортсменов региона, но и стал важным этапом в подготовке молодых горнолыжников к более серьезным соревнованиям. Это мероприятие способствует развитию горнолыжного спорта в Московской области и поддерживает интерес к этому виду спорта среди молодежи.