Областные соревнования по фигурному катанию пройдут в Балашихе

Турнир с участием спортсменов от шести до 17 лет состоится на большой арене ледового дворца «Арена Балашиха» имени Ю. Е. Ляпкина. Подобные соревнования регионального уровня в округе проводят впервые.

Участники выступят в нескольких разрядах: от «юного фигуриста» до кандидатов в мастера спорта. В программе — короткие и произвольные прокаты.

28 февраля пройдут выступления в первом юношеском разряде, разрядах «юный фигурист» и третий юношеский, а также короткие программы у кандидатов в мастера спорта, второго и первого спортивных разрядов. Программа начнется в 09:15 и продлится до 21:20.

1 марта зрители увидят произвольные программы у третьего спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта, второго юношеского, а также второго и первого спортивных разрядов. Старт — в 09:00, окончание — в 21:40.

Вход на соревнования свободный. Организаторы приглашают желающих всех возрастов поддержать юных фигуристов.