Областные соревнования по биатлону прошли в Павловском Посаде

На стадионе «Заречье» 11 октября состоялись областные соревнования по биатлону, где юные спортсмены Павлово-Посадской спортивной школы продемонстрировали выдающиеся результаты. Воспитанники спортшколы завоевали сразу две серебряные медали в эстафетных гонках, подтвердив высокий уровень подготовки.

В кросс-эстафете среди юношей 13-14 лет второе место заняла команда в составе Дмитрия Кислова, Максима Аникеева и Ильи Бурдукова. Ребята показали отличную скорость и точность на огневом рубеже, обеспечив себе почетное «серебро» в упорной борьбе.

Не менее успешно выступили старшие спортсмены. В смешанной кросс-эстафете среди юношей и девушек 15-16 лет серебряные медали завоевали Самат Гильфанов, Роман Иванов, Полина Чурилова и Ариадна Карпова. Их слаженные действия и спортивный характер привели команду на вторую ступень пьедестала.

Администрация Павлово-Посадского городского округа и руководство спортивной школы поздравили призеров и тренерский штаб со значимыми достижениями.