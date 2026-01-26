Областные соревнования по биатлону прошли в Павловском Посаде

На старт областных состязаний вышло более 100 спортсменов. На стадионе «Заречье» за награды боролись юноши и девушки в возрасте от 13 до 16 лет.

В этот день природа испытывала участников на прочность: морозный воздух обжигал лицо и руки. Несмотря на суровые погодные условия, спортсмены проявили стойкость и целеустремленность.

Биатлонисты из Павловского Посада показали достойные результаты. В возрастной категории 13-14 лет среди юношей победителем стал Илья Бурдуков, а Дмитрий Кислов заняла четвертое место.

Среди девушек в этой возрастной категории серебряную награду завоевала Виктория Егорова. Вероника Карпова и Алена Кузьмина показали пятый и шестой результат соответственно. В возрастной категории 15-16 лет победителем первенства Московской области стала Василиса Филякова.