Областные соревнования по биатлону пройдут в Центре зимних видов спорта в Дмитрове

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В Центре зимних видов спорта в Дмитрове пройдут областные соревнования по биатлону. Более 150 спортсменов из округов Московской области приедут побороться за победу.

Соревнования Московской области по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет и 15-16 лет пройдут в Дмитрове 31 августа. Более 150 участников испытают себя в дисциплине «кросс-спринт» с двумя огневыми рубежами.

Первенство Подмосковья по биатлону среди юношей и девушек 13-14 лет пройдет в дисциплине «роллеры, индивидуальная гонка» с четырьмя огневыми рубежами 1 сентября. За победу поборются более 70 спортсменов из Дмитрова, Пушкино, Краснознаменска, Островецка, Сергиева Посада, Протвина, Химок, Раменского и Богородского городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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