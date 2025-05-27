Областные соревнования по безопасности жизнедеятельности прошли в Наро-Фоминске

Масштабные областные соревнования по основам безопасности жизнедеятельности прошли в детском оздоровительном лагере «Литвиново». В турнире приняли участие 46 школьных команд из разных районов Подмосковья.
Соревнования длились четыре дня. Команды прошли серию сложных испытаний: ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, спасение людей на водных объектах и природных территориях.
Ребята жили в лесном лагере, где проявили стойкость и умение работать в команде. Особое внимание заслужили преподаватели и наставники, чья профессиональная подготовка и способность мотивировать детей позволили всем участникам раскрыть потенциал. Каждый приобрел бесценный опыт и укрепил уверенность в себе.
«Школу безопасности» организовали специалисты Министерства образования Московской области, Главного управления МЧС России Подмосковья, Министерства социального развития и активисты «Движения первых». Лучшие коллективы завоевали право выступить на межрегиональных соревнованиях.
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