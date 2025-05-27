Областные соревнования по безопасности жизнедеятельности прошли в Наро-Фоминске

Масштабные областные соревнования по основам безопасности жизнедеятельности прошли в детском оздоровительном лагере «Литвиново». В турнире приняли участие 46 школьных команд из разных районов Подмосковья.

Соревнования длились четыре дня. Команды прошли серию сложных испытаний: ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, спасение людей на водных объектах и природных территориях.

Ребята жили в лесном лагере, где проявили стойкость и умение работать в команде. Особое внимание заслужили преподаватели и наставники, чья профессиональная подготовка и способность мотивировать детей позволили всем участникам раскрыть потенциал. Каждый приобрел бесценный опыт и укрепил уверенность в себе.