Областные соревнования Ночной лиги по голболу прошли в Орехово-Зуеве

Во Дворце спорта «Восток» в Орехово-Зуевском прошли соревнования Московской области по голболу. В них победила местная команда.

Команды со всего Подмосковья встретились на состязаниях Ночной лиги по голболу. Турнир открыл исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Нестеров.

На соревнованиях участники демонстрировали остроту слуха и интуиции. В итоге первое место заняла команда «Знамя Труда» из Орехово-Зуева, на втором месте расположились «Подмосковье синие», на третьем — «Подмосковье белые».

Лучшие игроки получили дипломы, памятные кубки и медали.

Отметим, что турнир направлен на развитие и популяризацию голбола среди детей, подростков, молодежи и других категорий людей с физическими ограничениями.

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