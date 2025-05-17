Областные «Семейные старты» прошли в Серпухове

В парке имени Олега Степанова в Серпухове прошло областное мероприятие «Семейные старты». Родители вместе с детьми показали, насколько важны дружба и доверие в семье.

В рамках проекта «Игры нашего двора» участники из разных районов городского округа прошли квесты, размещенные на девяти площадках парка. Взрослые вспомнили свои любимые уличные игры из детства, а дети доказали, что эти традиции продолжают жить и развиваться.

Программа была насыщенной: зарядка, ретро-зона, забег «Парк на бегу», командная игра по станциям «Вперед к победам», а также приятное чаепитие и церемония награждения победителей.

Подобные мероприятия не только укрепляют семейные отношения, но и помогают сохранить важные семейные ценности. Они учат родителей и детей быть рядом, поддерживать друг друга и радоваться совместным моментам.