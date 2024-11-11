Областные Рождественские образовательные чтения начались в Дмитрове

Уже в 22-й раз в Дмитрове проходят Московские областные Рождественские образовательные чтения. Открытие прошло в Инженерной школе.

Мероприятие стартует в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В рамках открытия провели фестиваль муниципального проекта «80 добрых дел для Победы».

Школы Дмитрова представили на нем проекты к 80-летию Великой Победы. Это новогодние украшения для бойцов СВО, плакетки из дерева с образом Владимирской Божией матери, хвостовики и накольники для снарядов дронов, сделанные на 3D принтере.

Епископ Кирилл осмотрел работы, освятил школу и подарил руководству учреждения икону святого великомученика Димитрия Солунского. Также он вручил благодарственные письма педагогам — участникам СВО и педагогам, чьи мужья и сыновья стали участниками спецоперации.

Наградили и победителей и призеров муниципального этапа международного конкурса детского рисунка «Красота Божьего мира».

«За два месяца, что будут проходить чтения, на разных площадках вы, ребята, сделаете интересные доклады, представите проектные работы, связанные с историей Дмитрова, нашего края, нашей страны. А к нашему муниципальному проекту „80 добрых дел для Победы“ ежедневно будут присоединяться все новые участники», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Дмитров Иван Курданин.

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