Областные Рождественские чтения прошли в Серебряных Прудах

Каждые чтения, которые проводятся с 2002 года, получают название, отражающее их основную тематику. В этом году выбрана тема «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Перед собравшимися выступили представители Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Московского педагогического госуниверситета. Спикеры говорили об образовании и традиционных ценностях, русском языке и культуре.

«Это актуально именно сейчас, потому что наш уважаемый президент следующий год объявил Годом единства народов России. И все, что связано с единением, с правильной нравственной позицией, с духовным воспитанием наших детей, взаимосвязью поколений сейчас очень актуально», — отметил глава муниципалитета Олег Павлихин.

Участники чтений также смогли посетить выставку, на которой были представлены посвященные празднику Рождества Христова работы школьников.