Областные Рождественские чтения прошли в Дмитровском округе

В Дмитровском городском округе завершились XXII областные Рождественские образовательные чтения, которые в этом году прошли под темой «Сороковые, роковые». Мероприятие было приурочено к 80-летнему юбилею Великой Победы, который страна будет отмечать в мае 2025 года.

Школьники и педагоги округа погрузились в атмосферу военных лет, размышляя о том, как праздновали Новый год в годы Великой Отечественной войны, о чем мечтали и что загадывали их сверстники того времени.

Особый интерес вызвали воспоминания, письма-треугольники, песни и книги писателей-фронтовиков, которые помогли участникам мероприятия глубже понять жизнь и чувства людей того времени. Учащиеся с трепетом изучали свидетельства эпохи, а также делились рассказами своих прабабушек и прадедушек о войне.

Кульминацией чтений стало написание писем в далекий 1946 год. Школьники обратились к своим родственникам, пережившим войну, выразив благодарность за их мужество и Победу. В письмах ребята также поздравили своих предков с наступающим Новым годом, создавая символическую связь поколений.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила важность подобных мероприятий.

«Сохранение памяти — это самое главное. Патриотическое воспитание через чтение, через знакомство с жизнью той военной поры играет важнейшую роль в формировании личности каждого ученика, каждого гражданина нашей страны», — подчеркнула она.

Рождественские образовательные чтения вновь доказали свою значимость как площадка для духовно-нравственного воспитания и сохранения исторической памяти. Мероприятие оставило глубокий след в сердцах всех участников и стало ярким примером того, как важно помнить героическое прошлое нашей страны.