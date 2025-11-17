Областные Рождественские чтения начались в Щелкове

Торжественное открытие Московских областных Рождественских образовательных чтений состоялось в конференц-зале Дома причта при Троицком соборе. В первый день работы форума участие в нем приняли педагоги из разных школ, священники и дети, которые стали ведущими мероприятия.

Щелково не в первый раз принимает Рождественские чтения. В этом году темой стало «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». В рамках программы мероприятия Щелковское благочиние совместно с комитетом по образованию организует в школах тематические беседы, мастер-классы, круглые столы, презентации лучших практик духовно нравственного воспитания.

«Это такая площадка, где учителя, воспитатели священники обсуждают вопросы, как донести слово Божие, как донести до детей знания, чтобы это было полезно. Доклады были сегодня очень интересные. Каждый раскрыл какую-то тему», — отметил на открытии благочинный Щелковского церковного округа, протоиерей Андрей Ковальчук.

Церковно-общественный форум в сфере образования, культуры и духовного просвещения будет продолжаться два месяца — до православного Рождества.