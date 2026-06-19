Областные награды вручили медработникам Подольской детской больницы

Медработники получили благодарности и благодарственные письма губернатора Подмосковья; почетные грамоты и благодарственные письма министерства здравоохранения Московской области; медали «За заслуги» II степени профсоюза здравоохранения; почетные грамоты от руководства медучреждения.

Труд медицинского персонала детской больницы особенно сложен, он требует не только глубоких знаний и навыков, но и безграничного терпения, доброты и умения найти подход к каждому ребенку. В России 21 июня отмечается День медицинского работника — праздник тех, кто посвятил себя благородному делу заботы о здоровье людей.