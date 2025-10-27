Сегодня 11:24 Областные «Юнармейские старты» прошли в Воскресенске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Подмосковье

Молодежь

Полигоны

Воскресенск

конкурсы

Патриотизм

На учебном полигоне ВПЦ «Воин» состоялись традиционные военно-спортивные игры «Юнармейские старты». В этом году в мероприятии приняли участие 25 команд из 12 муниципалитетов Московской области.

Организаторами выступили АНО «ВПЦ „Воин“ и управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск. Участникам предстояло пройти сложнейшую юнармейскую полосу препятствий Московской области. «Тропа Воина» представляет собой дистанцию длиной 2,5 тысячи метров, включающую множество подъемов и спусков, а также 25 различных этапов.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Юнармейские старты стали настоящим испытанием для каждого участника и оставили массу положительных эмоций. Как и в прошлые годы, для участников было организовано горячее питание: полевая каша с тушенкой и овощами, ароматный чай и сладости.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Также прошли увлекательные мастер-классы по лазертагу, метанию ножей, а также занятия от воскресенских пожарных и СПК «Ярополк».

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

По итогам соревнований победителем стала команда из Подольска.