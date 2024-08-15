Областную детскую больницу в Красногорске достроят осенью 2024 года

В Красногорске завершился второй этап строительства детской областной больницы. Объект возводят по нацпроекту «Здравоохранение», сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Строительство детской больницы началось в 2021 году. Возводят медучреждение в три этапа: в ходе первых двух появились четыре блока больницы: А, В, С и D. На третьем этапе строители завершат подземную часть здания, включая паркинг.

Согласно проекту, медучреждение рассчитано на 420 коек. Здесь откроют консультационно-диагностический центр, 17 стационарных отделений, а также 13 операционных. Для экстренных случаев на крыше предусмотрена вертолетная площадка.

Ежегодно в больнице по полисам ОМС медицинскую помощь смогут получать более 15 тысяч детей со всей России. Полностью завершить строительство медучреждения планируют уже осенью 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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