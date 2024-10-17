Областную больницу построят в микрорайоне Ольгино в Балашихе к 2027 году

Строительство областной больницы продолжается в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Работы планируют завершить в четвертом квартале 2027 года. В учреждении будут оказывать помощь по 26 профилям.

На стройплощадке трудятся 200 человек и спецтехника, сейчас они ведут основные работы. Это армирование и бетонирование стен и колонн, также устройство фундаментной плиты, рассказали в региональном Минстрое.

Площадь комплекса зданий составит 153 тысячи квадратных метров. Там будут работать 1123 койки и будут принимать до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов в смену и 60 плановых больных в день.

В медучреждении будут оказывать помощь по 26 профилям. Среди них сердечно-сосудистая хирургия, кардиология и неврология — в том числе, региональный сосудистый центр и другие. Свыше 20 операционных оснастят современным цифровым оборудованием.

В клинике будут получать помощь жители Балашихи, Реутова, Люберец, Богородского и других округов.

​​Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».