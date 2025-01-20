Областной зимний фестиваль «Ледяное искусство» прошел в Солнечногорске

На главном катке Солнечногорска провели областной тематический фестиваль. Все желающие смогли поучаствовать в различных активностях и мастер-классах.

Для гостей городского парка подготовили мастер-класс по изготовлению уникальных открыток «Коты Васи Ложкина». Для тех, кто только начинает осваивать коньки, был организован мастер-класс от опытных наставников.

Кроме того, участники мероприятия смогли увидеть показательные выступления от профессиональных фигуристов из шоу «Чемпионы на льду», а после сделать с ними памятные фотографии.

«Каток действительно стал местом притяжения в этом году. Выступления фигуристов были захватывающие и наверняка послужили вдохновением и примером для подрастающих спортсменов. Мы благодарим всех за активное участие и ждем на наших будущих мероприятиях», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.