Областной турнир по воркауту среди молодежи прошел в Дмитрове

Патриотический турнир области Workout brothers прошел на стадионе «Локомотив» в Дмитрове. Участниками также стали спортсмены из Москвы и Тверской области.

Соревнования организовал Комплексный молодежный центр «Сфера». Спортсмены состязались в трех дисциплинах: Workout battle’s, FreestyleBar и женский фристайл.

На турнире выступили представители Дмитрова, Москвы и Тверской области.

В дисциплине Workout Battles лучшими стали Даниил Шишков, Роман Монахов и Денис Стукалов. В Freestylebar Кирилл Савин Кирилл, Олег Баранов и Николай Рябинин. А в женском фристайле Соня Справцева и Дарина Куважукова.

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