Областной турнир по спортивной акробатике прошел в Солнечногорске

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» в Солнечногорске прошли открытые состязания Московской области по спортивной аэробике «Снежинка». В них приняли участие более 200 спортсменов из шести городов.

Программа включала множество видов — сольные номера, смешанные пары, трио, группы из пяти человек, танцевальную гимнастику и использование гимнастической платформы. По итогам соревнований спортсмены Солнечногорска завоевали 54 золотых, 26 серебряных и четыре бронзовых медалей.

На церемонии награждения присутствовали заместитель главы муниципалитета Надежда Назарьева и президент Федерации аэробики Московской области Александр Жаров.

«Спортивная аэробика — это взрыв энергии, грация и невероятная слаженность движений. Призеры уходили с подиума с улыбкой, ведь такая награда — не только подтверждение мастерства, но и мощный стимул для новых достижений», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Надежда Назарьева.

Соревнования были разделены на три возрастные категории: 6–8, 9–11 и 11–15 лет. Судьи оценивали участников по артистичности, технике исполнения и уровню сложности элементов.