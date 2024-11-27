Областной турнир по самбо прошел в Павловском Посаде

Областной турнир по самбо среди юношей и девушек в возрасте 11-12 лет и 13-14 лет прошел в Доме спорта «Надежда» в Павловском Посаде. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Za самбо» партии «Единая Россия».

В турнире выступили 120 участников, включая 50 юных самбистов из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Судьей соревнований стал Заслуженный тренер России, судья всероссийской категории Юрий Гончаров.

На мероприятие пригласили почетных гостей. Ими стали региональный координатор партийного проекта «Za самбо» партии «Единая Россия» Сергей Фомкин, чемпион мира по самбо Руслан Киселев, победитель Кубка мира Степан Солдатенков и бронзовый призер чемпионата мира по боевому самбо Нина Сердюк.

Сергей Фомкин наградил самбистов за вклад в развитие спорта. Он также вручил свидетельство об аккредитации Павлово-Посадского местного отделения федерации самбо Московской области.

«Спорт играет ключевую роль в воспитании молодого поколения, развивая не только физические способности, но и укрепляя дух патриотизма. Мы часто говорим о том, что спорт учит детей работать в команде, преодолевать трудности и достигать целей. Он формирует правильные жизненные ориентиры», — отметил Сергей Фомкин.

В конце турнира наградили спортсменов, которые завоевали призовые места. Ими стали самбисты из Московской и Запорожской областей.

«Для нашего округа развитие спорта всегда было приоритетом. Главная цель — создать такие условия, чтобы каждый ребенок, независимо от социального положения или места проживания, имел возможность заниматься спортом. Самбо, как часть нашей культуры, идеально подходит для этого. В Павлово-Посадском городском округе, благодаря партийному проекту „Za самбо“, за два года мы провели более 20 открытых тренировок и привлекли более 150 юных спортсменов», — сказал Василий Ерохин.

Московский областной турнир — пример успешной реализации проекта «Za самбо». «Единая Россия» нацелена на развитие проекта для привлечения еще большего количества юных спортсменов и укрепления связей между субъектами России.

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