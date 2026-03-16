Областной турнир по самбо прошел в Дубне

Турнир проводится с 1993 года и посвящен памяти двух дубненских спортсменов — мастера спорта Дмитрия Михайлова и кандидата в мастера спорта Игоря Андреева. В этом году соревнования приурочили к 70-летию города.

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что каждый из местных участников посвящал свою победу родному городу. Упорство и подготовка дали результат: воспитанники секции самбо спортивной школы «Дубна» завоевали 49 медалей разного достоинства. Кроме того, еще один самбист выполнил норматив мастера спорта, а несколько ребят отобрали на первенство страны.

Схватки проходили в 48 весовых категориях. Для самых юных участников время поединка составляло две минуты, для старших — четыре. Турнир подтвердил высокий уровень развития самбо в регионе и стал важным этапом в карьере многих спортсменов.