Областной турнир по настольному хоккею начался в Реутове

Любители и профессионалы в настольном хоккее приехали на соревнования в Реутов. Лучшим на них стал обладатель Кубка России.

Участниками турнира стали спортсмены из Москвы и Подмосковья. Первое место занял чемпион Казахстана, член сборной России Антон Руненков.

«Мне всегда приятно приезжать в Реутов. Здесь очень классная спортивная атмосфера, отличные условия проведения турниров. Хочется выразить огромную благодарность руководству городской администрации, Центра культуры и искусств. Играйте в настольный хоккей, это может каждый», — сказал Антон Руненков.

Серебряным призером стал Алексей Балицкий из Москвы. На третьем месте оказался Никита Шарунов из Люберец.

Гостями спортивного события стали молодые люди из Курска. Сейчас они проживают в пункте временного размещения в Подмосковье.

Отметим, что ранее в Реутове проходили этап чемпионата России, командный чемпионат и этап мирового тура Region Moscow Cup.

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