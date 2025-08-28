Областной турнир по мини-футболу прошел на стадионе «Гидросталь» в Чехове

На стадионе «Гидросталь» в Чехове состоялись матчи между командами Московской области по мини-футболу. В соревнованиях участвовали мальчики до 12 лет. На поле друг против друга вышли воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Васильева» из Чехова и сборная «Ока» из Ступина.

Самый напряженный матч прошел между первыми командами 2015 года рождения. Долгое время воспитанники спортивной школы «Витязь» вели в счете. На последних минутах гости из Ступина, забив пенальти, сравняли счет.

Вторые составы показали тяжелую борьбу. Команда соперника сумела победить со счетом 6:4. Ребята 2014 года рождения из спортивной школы «Витязь» свои матчи проиграли.

Однако время на работу над ошибками еще есть. Впереди их ждет множество матчей. Пару месяцев сезона спортивных соревнований Московской области подарят Чехову немало запоминающихся футбольных состязаний.