Областной турнир по конкуру прошел в конно-спортивном клубе в Подольске

В конно-спортивном клубе «Престиж» в региональных соревнованиях по конкуру приняли участие около 30 спортсменов из клубов и частных владельцев лошадей. Наряду с профессионалами свои силы пробовали и начинающие всадники.

Программа включала различные уровни сложности от детских и юношеских состязаний до «Малого приза» и «Большого приза». Участники демонстрировали умение управлять лошадью и выполнять такие сложные элементы, как вольты, или движение по кругу с точным возвратом в исходную точку, смену аллюров с переходом с шага на рысь или галоп.

По итогам соревнований всадники из Подольска взяли три золотых и три серебряных награды.

Среди детей первое место у Варвары Шиловой, второе — у Марианны Греченой. У девушек в возрасте 16 лет и старше победила Алиса Сергеева, серебряную медаль завоевала Варвара Палицына Лучшей среди спортсменов-любителей четвертого уровня стала Елизавета Лукьяненко, а второе место заняла Анна Капралова.