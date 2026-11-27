В спорткомплексе «Борисоглебский» в течение всего дня боролись за награды не только дети, но и взрослые, на татами выступали и сами тренеры. Победителям в разных номинациях вручили кубки и медали.

Киокушинкай карате — направление контактного карате, основанное мастером Масутацу Оямой. Оно известно полноконтактными поединками, серьезной физической подготовкой и вниманием к технике. Занятия киокушинкай включают не только поединки. Ученики изучают стойки, перемещения, удары и защитные действия, выполняют ката, работают с партнером и развивают силу, выносливость и координацию.