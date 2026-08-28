Областной турнир по художественной гимнастике прошел В Раменском

Гимнастки в течение трех дней показывали свою форму после летнего перерыва. Эти соревнования открыли новый учебный сезон и объединили в Раменском не только действующих мастеров спорта, но и начинающих гимнасток.

«Мы всегда с радостью проводили турниры различных спортивных направлений. Сейчас наша многофункциональная площадка стало основной в Московской области для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. В ближайшее время у нас также пройдут соревнования и по эстетической гимнастике», — рассказала директор спортивного комплекса «Борисоглебский» Ольга Гончаренко.

Спортсменки выступили с индивидуальными программами, которые включали в себя групповые упражнения, судьи оценивали уровень подготовки гимнасток, внешний вид и артистизм.

«Спортивный сезон начался в этом году раньше обычного, турнир снова доказал, что девочки — наши звездочки, среди которых мы уже увидели сборную Московской области», — сказала главный судья соревнований, заслуженный тренер России Татьяна Головина.