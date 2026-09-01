Областной турнир по художественной гимнастике прошел в Раменском округе

Состязания прошли на площадке спортивного комплекса «Борисоглебский». Мероприятие объединило около 350 детей и подростков — как действующих мастеров спорта, так и начинающих гимнасток.

«Мы всегда с радостью проводили турниры различных спортивных направлений. Сейчас наша многофункциональная площадка стало основной в Московской области для проведения не только областных, но и всероссийских соревнований. В ближайшее время у нас также пройдут соревнования по эстетической гимнастике», — рассказала директор спортивного комплекса Ольга Гончаренко.

Спортсменки в течение трех дней показывали свою форму после летнего перерыва. Эти соревнования открыли новый учебный сезон в округе.

Гимнастки выступили с индивидуальными программами, которые включали в себя групповые упражнения, а судьи оценивали уровень подготовки, внешний вид и артистизм.

«Спортивный сезон начался в этом году раньше обычного, турнир снова доказал, что девочки — наши звездочки, среди которых мы уже увидели сборную Московской области», — отметила судья соревнований, заслуженный тренер России Татьяна Головина.

Для спортсменок из Московской области эти старты стали важным этапом, гимнастки получили очередной опыт выступлений, медали и новые разряды. Следующие соревнования по художественной гимнастке в спортивном комплексе «Борисоглебский» пройдут с 11 по 14 сентября.