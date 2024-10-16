Областной турнир по художественной гимнастике прошел в Ленинском округе

Открытый дружеский турнир по художественной гимнастике «Осенний кубок Лайм» состоялся в городе Видном Ленинского округа. В нем участвовали 200 спортсменок из Москвы и Подмосковья.

Гимнастки продемонстрировали судьям и зрителям новые программы и обменялись опытом. На спортивном празднике красоты и грации выступили с показательными номерами дети с ограниченными возможностями здоровья из центра «Другое измерение». Коллектив из Ленинского округа был отмечен в номинации «Преодоление». Все участники соревнований получили дипломы, медали и ценные призы.

«Наши маленькие спортсмены показали всем, что сила духа и упорство могут преодолеть любые преграды», — поделилась старший тренер спортивного клуба Наталья Щербакова.

Глава центра улучшения качества жизни «Другое измерение» Татьяна Стовба отметила, что турнир стал большим праздником не только для детей, но и для их мам и пап.

«Они могут смотреть и радоваться за своих детей, видеть, как улучшается их физическое и эмоциональное здоровье», — сказала она.

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