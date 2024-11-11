Областной турнир по греко-римской и вольной борьбе прошел в Дмитрове

Соревнования по греко-римской и женской вольной борьбе состоялись в поселке Деденево. Юношеский турнир собрал участников из Москвы, а также Московской и Тверской областей.

Турнир организовали представители спортивного клуба «Медоед» Центра культурного развития «Подосинковский» при поддержке заместителя главы Дмитровского городского округа Ирины Костышиной. В нем поучаствовали 17 команд и 190 спортсменов.

Борцы из Дмитрова завоевали семь золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых медалей. Также приз зрительских симпатий за лучшую технику вручили Эдуарду Крикухину.

Отметим, что призеры также получили кубки и медали от спортклуба «Медоед».

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