Областной турнир по гольфу среди школьников прошел в Дмитрове

Ученики школ со всего Подмосковья приняли участие в соревнованиях по гольфу в Дмитрове. Они разыграли призовой фонд «Лиги будущих чемпионов» — 200 тысяч рублей.

Лига является первым подобным состязанием среди школьников в истории Подмосковья. Ее организовала региональная Федерация гольфа при поддержке Министерства образования Московской области.

«Приятно, что благодаря поддержке губернатора Московского области Андрея Воробьева такие мероприятия становятся возможными», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Участниками турнира стали 14 команд из разных муниципалитетов Подмосковья, а также сборная из Республики Беларусь. Дмитровский округ представили гимназии «Дмитров», а также Внуковской и Рогачевской школ.

«Ребята, желаю вам удачи в соревнованиях, не бойтесь, делайте рисковые удары. Чемпионом все равно становится не тот, кто больше тренируется, а тот, кто больше предан спорту», — обратился к участникам глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.