Областной турнир по гимнастике прошел в Химках

15 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» завершился открытый турнир Московской области по художественной гимнастике «Весенние колибри». Соревнования собрали 470 гимнасток из 27 муниципалитетов, в том числе 75 спортсменок из Химок.

В личном зачете выступили 350 участниц, еще 120 гимнасток соревновались в командных состязаниях.

Химкинские спортсменки показали наилучшие результаты. Золото взяла команда «Малибу» в составе Дорианы Салкоч, Дины Курбановой, Алисы Меняевой, Марины Стрыгиной и Алисы Константиновой. Серебро досталось команде «Баунти» (Полина Романова, Александра Алексейчук, Мила Герасименко, София Морозова и Дарья Казакова).

Яркие победы ждали и в личном зачете. Среди гимнасток 2011 года рождения уверенную победу одержала Ева Колганова, а Варвара Фабькина поднялась на третью ступень пьедестала. В категории 2012 года рождения серебряную награду завоевала Полина Чапрыгина. Самые юные участницы (2019 года рождения) тоже удивили мастерством: Виктория Кочеткова стала первой, а Анна Тумкина — третьей.

На турнире присутствовали почетные гости: заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма, депутат Валентин Герасимов и лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов, которые вручили награды победителям. Валентин Герасимов отметил, что турнир порадовал зрелищными выступлениями и яркими победами, поблагодарил школу «Химки» за организацию, юных гимнасток — за смелость и красоту, тренеров — за труд, и пожелал, чтобы этот турнир стал стартом к новым вершинам.

Спортивная школа «Химки» работает с 2003 года и давно стала важным центром развития спорта в регионе. Сегодня здесь культивируют художественную гимнастику, плавание, дзюдо, фехтование и поддерживают паралимпийские дисциплины. Школа отвечает за ключевые спортивные объекты города: лыжный стадион «Снежинка», горнолыжную базу «Родина» и ФОК «Юбилейный». Ее воспитанники регулярно завоевывают медали на всероссийских и международных соревнованиях.