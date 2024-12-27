Областной турнир по боксу прошел в Дмитрове

Традиционные соревнования на призы олимпийского чемпиона Олега Григорьева принимал парк «Экстрим». На турнир приехало около 30 спортсменов со всего Подмосковья.

Боксеры в возрасте от 13 до 30 лет состязались в нескольких возрастных и весовых категориях. Среди дмитровских боксеров победителями стали Роберт Енукян, Иван Бессчетнов, Кирилл Андреев, Арслан Курбанов, Ярослав Чураев, Давид Погосян, Макар Абрамов, Аслан Плиев, Михаил Тихомиров, Юсуф Акрамов, Мария Орил и Владислава Силина.

Турнир проводится в Дмитрове уже более 15 лет и в этом году совпал с днем рождения Олега Григорьева. Глава городского округа Иван Курданин поздравил знаменитого боксера и поблагодарил за вклад в развитие этого вида спорта.

Олег Григорьев — олимпийский чемпион 1960 года, трехкратный чемпион Европы и шестикратный чемпион СССР. Из 253 боев в своей карьере он выиграл 235. Заслуженный мастер спорта активно поддерживает молодых боксеров, являясь членом правления Клуба бокса в Дмитрове.