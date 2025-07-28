Областной туристический слет прошел в Павловском Посаде

Уже 53-й по счету турслет организовали в Павловском Посаде. Участниками стали 12 команд из Москвы и Московской области.

Всего за победу в составе сборных состязались 400 человек. Соревнования шли два дня.

Команды выполняли упражнения в спортивных дисциплинах, креативные задания, а также демонстрировали мастерство в приготовлении блюд на костре.

Победителем стала команда «Юность». Второе место разделили команды «Физруки и Ко» и «Лавиноопасные».

«Мы поздравляем победителей с их триумфом! Все команды достойно проявили себя, продемонстрировав высокий уровень подготовки и настоящую сплоченность. Отдельные слова благодарности хочется сказать судьям, волонтерам и организаторам. Именно их огромные усилия, профессионализм и вклад души сделали этот турслет таким особенным и насыщенным», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.