Областной центр крови провел донорскую акцию в IT-компании Москвы

Московский областной центр крови провел донорскую акцию для сотрудников ООО «Новые облачные технологии». Благодаря им удалось заготовить более 11 литров крови, сообщили в подмосковном Минздраве.

Сорок работников вызвались сделать доброе дело для пациентов больниц.

Например, Ксения Аврамченко последний раз принимала участие в донорской акции еще в студенчестве и не проигнорировала инициативу.

«Считаю, очень здорово, когда ты можешь принести людям пользу и сдать кровь. Не всегда есть время сделать это в стационаре. А на работе очень удобно. Буду рада, если появится возможность поучаствовать в акции еще», — поделилась она.

А вот инженер-программист Дмитрий Шарапов сдавал кровь впервые.

«Для меня это был интересный опыт. К тому же, у меня четвертая положительная группа крови, достаточно редкая. И не поделиться ей было бы мини-преступлением. Сам процесс был очень быстрым и комфортным», — рассказал сотрудник.

Работница компании и организатор мероприятия Марина Макарычева поделилась, что волонтерское движение у себя они принялись развивать только в этом году. Начать решили с донорства, но останавливаться на достигнутом не собираются.

В центре крови пригласили присоединяться к акциям. Информацию о том, как стать донором, можно найти в Telegram-канале медорганизации.