Областной театральный фестиваль пройдет в Рузе с 28 по 30 марта

Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в Центре культуры и искусств Рузы с 28 по 30 марта. На сцену выйдут 19 любительских коллективов из Подмосковья.

В фестивале в этом году примут участие 310 человек.

Оценивать конкурсантов будут народный артист России Юрий Назаров, режиссер Олег Ларченко, актер и педагог Евгений Рощин, преподаватель театральных дисциплин Ирина Ткачева, а также заместитель директора Московского губернского колледжа искусств Светлана Туманова.

Фестиваль направлен на поддержку любительского театрального творчества и обмен опытом между коллективами.