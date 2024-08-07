Областной театр балета переедет центр «Дубровицы» в Подольске

Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в Подольске объявил о сохранении всех секций и студий, действующих на его базе, после переезда Московского областного государственного академического театра балета «Русский балет». Учреждение продолжит свою работу в привычном режиме.

Сейчас в центре «Дубровицы» занимаются более 1,2 тысячи человек, и функционирует около 50 клубных формирований. Переезд театра «Русский балет», который начал свою творческую жизнь 21 марта 1981 года под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, обещает принести еще больше ярких выступлений.

Труппа театра сегодня насчитывает более 70 танцовщиков, среди которых заслуженные артисты России и Московской области, а также участники и победители международных конкурсов. Переезд из помещения Московского губернского театра, где театр находился на протяжении 30 лет, откроет новые возможности для совместных проектов и культурных мероприятий в Подольске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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