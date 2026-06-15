Областной танцевальный марафон прошел в Дмитрове

В Дмитрове прошел областной танцевальный марафон «Ритм жизни — Подмосковье!». Мероприятие состоялось в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

9 июня в Центральном дворце культуры «Созвездие» собрались 150 участников серебряного возраста из девяти команд муниципальных образований региона. Марафон проводится ежегодно с 2024 года, каждый раз в новом городе Подмосковья. В Дмитрове он состоялся впервые.

На танцпол вышли коллективы из Ивантеевки, Сергиева Посада, Королева, Щелково, Черноголовки, Долгопрудного, Дубны и Дмитрова. Участники танцевали ламбаду, фламенко и другие зажигательные ритмы.

С приветственным словом к собравшимся обратилась директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский» Елена Коршунова.

Гостей ждала насыщенная программа: танцевальные конкурсы, интерактивы и выступления творческих коллективов. На сцене блистали вокальный коллектив «Оптимисты» и народный ансамбль «Дмитровские рожечники».

Главный итог марафона — возраст не помеха для ритма, драйва и любви к жизни. После финального аккорда зрители еще долго не расходились: кто-то подпевал, кто-то пускался в пляс прямо в проходе. А участники обменивались номерами телефонов, чтобы продолжить дружить и танцевать вместе.