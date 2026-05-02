Областной субботник прошел в Пушкино
В городском округе Пушкинский прошел общеобластной субботник. На уборку вместе с жителями вышли сотрудники администрации, коммунальные службы, участники СВО, а также депутаты всех уровней.
Старт субботнику был дан утром. Вооружившись граблями, перчатками, мешками и пилами, жители Пушкинского ринулись на борьбу с мусором. Одной из главных площадок для наведения порядка стал сквер Памяти на берегу реки Учи в Ивантеевке.
Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов отметил: «Субботник, в общем-то, еще с советских времен в нашей жизни есть, мы выросли с ним, и вряд ли кто-то испытывает какой-то негатив к субботникам. Тем более в такую хорошую погоду».
Место для субботника выбрано не случайно. Именно на этом участке в феврале началось благоустройство зоны отдыха на берегу Учи. Работы планируется завершить к августу, чтобы уже к концу лета у жителей появилась новая точка притяжения. Основная задача участников субботника — не только собрать мусор на суше, но и очистить берега реки от сухостоя и коряг.
Глава Пушкинского округа Максим Красноцветов пояснил: «Мы сейчас находимся в месте, где выполняется благоустройство. Это проект губернатора Московской области. Почему субботник здесь? Потому что строители выполняют большой колоссальный объем работы — общая площадь благоустройства составляет 5 гектаров. Помимо этого, есть прилегающие территории, примыкающие земельные участки предприятий, которые имеют сопряжение с этим земельным участком. Все собственники сегодня на субботнике и приводят в порядок свои земли».
Все вместе участники собрали мусор, привели в порядок деревья, почистили реку, покрасили заборы вокруг. На площадке работали порядка 300 человек. А после продуктивной работы всех накормили гречневой кашей и угостили чаем.