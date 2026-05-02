Областной субботник прошел в Пушкино

В городском округе Пушкинский прошел общеобластной субботник. На уборку вместе с жителями вышли сотрудники администрации, коммунальные службы, участники СВО, а также депутаты всех уровней.

Старт субботнику был дан утром. Вооружившись граблями, перчатками, мешками и пилами, жители Пушкинского ринулись на борьбу с мусором. Одной из главных площадок для наведения порядка стал сквер Памяти на берегу реки Учи в Ивантеевке.

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов отметил: «Субботник, в общем-то, еще с советских времен в нашей жизни есть, мы выросли с ним, и вряд ли кто-то испытывает какой-то негатив к субботникам. Тем более в такую хорошую погоду».