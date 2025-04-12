Областной субботник пройдет в Реутове 26 апреля

Подготовку к масштабной весенней уборке начали в Реутове. Накануне план работ обсудили на тематическом совещании.

Участниками мероприятия стали представители управляющих компаний округа. На встрече поговорили о том, что нужно для организации областного события.

Коммунальщики рассказали, какие средства и силы выделят на озеленение и уход за зелеными насаждениями. Сейчас они закупают инвентарь.

На совещании также обсудили вопросы содержания жилищного фонда: поговорили о текущем состоянии многоквартирных домов и прилегающей инфраструктуры. Специалисты определили, как можно улучшить ситуацию.

«Отдельно рассмотрели ситуацию по благоустройству на Транспортной улице, где после прокладки газопровода остались нерешенные вопросы. По обращению жителей мы немедленно организовали проверку. Подрядчик дал четкие обязательства завершить все работы по благоустройству до конца следующей недели. Этот вопрос будем держать на контроле», — добавил заместитель главы городского округа Реутов Владимир Климов.