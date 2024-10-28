Областной спортивный семейный фестиваль прошел в Волоколамске

Семьи из трех округов Московской области встретились на спортивном фестивале в Волоколамске. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Вызов Первых».

Соревнования провели в гимназии № 1. На них приехали 12 команд из Волоколамска, Лотошина и Истры.

Семьи состязались в классиках, прыжках на скакалке, игре в «Городки» и «Вышибалы», метании мяча в цель, а также «Лыжной эстафете». За выполнение заданий начисляли баллы.

Лучшей на соревнованиях стала семья Бородулиных из Лотошина. На втором месте оказалась семья Лютиных из средней школы № 2 в Волоколамске. Бронзовым призером стала семья Кудрявцевых из гимназии № 1 Волоколамска.

Для участников провели церемонию награждения и концерт. На нем творческие номера исполнили вокалисты и танцоры Волоколамского округа.

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