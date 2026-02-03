Областной спортивный праздник пройдет в Дмитровском округе 7 февраля

Парк «Сосновый бор» в Дмитрове 7 и 8 февраля станет основной площадкой для активного и культурного отдыха. Творческие коллективы округа подготовили насыщенную программу для детей и взрослых.

В субботу, 7 февраля, в 11:00 начнется масштабный спортивный праздник «Спорт для всех». Программа включает утреннюю зарядку, веселую снежную эстафету, мастер-класс по езде на лыжах для начинающих, а также игру в городки.

В 15:00 сотрудники ЦДК «Созвездие» проведут для всех желающих развлекательную программу «Морозные забавы». В 15:30 состоится интеллектуальный квиз «Академия умников».

В воскресенье, 8 февраля, в 15:00, семьи приглашают поучаствовать в тематическом мероприятии «Научно о парке». Сотрудники ЦКР «Яхромский» представят развлекательную программу «Научно — нескучно» и проведут интеллектуальный квиз «Экспериментариум».

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что в каждые выходные жителям и гостям предоставляется масса возможностей для отличного отдыха. «Мы создаем события, где каждый может найти занятие по душе: от спортивных состязаний до интеллектуальных игр и творческих мастер-классов. Приглашаем всех провести время с пользой и хорошим настроением», — сказал руководитель муниципалитета.