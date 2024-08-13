Областной спортивный фестиваль прошел в двух парках Лосино-Петровского

Фото: https://t.me/parkiLP/1738

Жители Лосино-Петровского округа поучаствовали в фестивале «Парк! Спорт! Вперед!». Он прошел в двух парках города с участием известных спортсменов.

Встреча с известным регбистом Михаилом Бабаевым, игроком клуба «ВВА-Подмосковье» и сборной России состоялась в Лосино-Петровском парке. Там также дали старт акции «10000 шагов». Она направлена на пропаганду здорового образа жизни. Дети могли поучаствовать в спортивной анимации, а взрослые — в тренировках по зумбе и пилатесу.

Мастер-класс по единоборствам от местного спортивного клуба провели в Свердловском парке. Здесь также прошла тренировка по зумбе с Элеонорой Иванюх. В финале праздника для юных гостей парка организовали интерактивную программу «Будущие чемпионы».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте