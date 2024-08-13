Областной спортивный фестиваль прошел в двух парках Лосино-Петровского

Жители Лосино-Петровского округа поучаствовали в фестивале «Парк! Спорт! Вперед!». Он прошел в двух парках города с участием известных спортсменов.

Встреча с известным регбистом Михаилом Бабаевым, игроком клуба «ВВА-Подмосковье» и сборной России состоялась в Лосино-Петровском парке. Там также дали старт акции «10000 шагов». Она направлена на пропаганду здорового образа жизни. Дети могли поучаствовать в спортивной анимации, а взрослые — в тренировках по зумбе и пилатесу.

Мастер-класс по единоборствам от местного спортивного клуба провели в Свердловском парке. Здесь также прошла тренировка по зумбе с Элеонорой Иванюх. В финале праздника для юных гостей парка организовали интерактивную программу «Будущие чемпионы».

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