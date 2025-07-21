Областной спортивный фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде 27 июля

К участию приглашают команды из семи человек, которые будут состоять из двух мужчин, двух женщин и трех членов одной семьи. Они будут состязаться в двух возрастных категориях: взрослые от 18 до 70 лет и дети от семи до 14 лет (для участия в командных эстафетах). Победителей определят по совокупности результатов во всех дисциплинах.

Подать заявку можно до 25 июля на электронную почту gto@dsmo.ru.

Программа фестиваля включает классические испытания ГТО: бег на 60 метров, наклоны на скамье, прыжки в длину с места, отжимания и упражнения на пресс.

Любителей экстрима ждут необычные соревнования: бег с гирями, становая тяга, подъем гантелей и удержание снаряда на время. Семейные команды смогут проявить себя в специальных эстафетах с оригинальным спортивным инвентарем.